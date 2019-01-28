أخبار مصر | "سعفان" يتفقد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يتفقد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، يرافقه محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم بقرية بنبان غرب النيل في أسوان، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن عمل أولى المحطات التي تنتج طاقة شمسية كهروضوئية قدرة 50 ميجا وات، ويبلع عدد العمالة بجميع كافة المحطات بالمشروع نحو 10 آلاف شخص، ويضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء، تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وتقام المحطة علي مساحة 1000 متر مربع لتصل مساحة جميع المحطات 40 مليون متر مربع، وتصل إجمالي الطاقة الناتجة من الشمس تعادل 90% من إنتاج السد العالى للطاقة الكهربائية.

كما قام الوزير بتوزيع 7 عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة للمل بشركة جاما للإنشاءات، وأطمئن بنفسه علي المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبحضور المهندس أيمن محرم عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي.

وسلم الوزير 30 وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه للعاملين بالشركة، كما تفقد القافلة الطبية بمشروع الطاقة الشمسية، التي تقوم بالكشف الطبي علي العمال تحصص صدر وباطنة وعمل أشعة علي الصدر.

وخلال تفقد الوزير المشروع أطمئن علي أحوال وأجور العمال المثبتين بالشركة، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي يصل أجر العامل يوميا 195 جنيها، طالبا من العمالة غير المنتظمة تغير ثقافتهم نحو التأمين علي أنفسهم، بالاتجاه للتأمين الاجتماعي النوعي، حيث يتكلف العامل شهرا 48 جنيها فقط، حتي يضمن له معاشا.

وكلف محمد عبد الوهاب مدير القوى العاملة بأسوان بإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمشروع بالتعاون مع المحافظة والشركة المنفذة للمشروع علي أن ينتهي العمل منها أخر فبراير المقبل حتى يتم توفير فرص عمل لهذه الفئة من العمالة في مشروعات جديدة بعد انتهاء عملهم بالمشروع.

كما كلف مدير المديرية بحصر كل المزايا التي تقدمها شركة جاما من تأمين طبي وصحي واجتماعي للعاملين بها لتنفيذه بالشركات المماثلة،

وأشاد الوزير بالمشروع مؤكدا أنه جهد كبير من جانب العمال فضلا عن الشركات المنفذة، وقال: إن العمال يواصلون الليل بالنهار لخروج هذه المشروعات لحيز العمل لخدمة مصر، لتحقيق التنمية الشاملة 2030، مقدما كل الشكر لهم.

ولفت الوزير انتبه الحضور إلي أن وزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات كانت ومازالت هي الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار منذ صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 وتضعهم دائمًا نصب عينيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصري، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة لتقديم الحماية لها.