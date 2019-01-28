أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع "خارجية البرلمان" بشأن ألغام العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع "خارجية البرلمان" بشأن ألغام العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم برئاسة النائب صلاح شوقى عقيل وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن مشكلة الألغام فى منطقة العلمين بحضور أحمد الفضلى مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية واللواء فتحى محمد منصور مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى والسيد محمد صالح بندارى المسئول المالى بالأمانة التنفيذية.

وأكد النائب صلاح شوقى عقيل بحسب بيان صادر عن اللجنة، على أهمية موضوع طلب الإحاطة بأنه يتسق مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية فى كافة ربوعها خاصة فى تلك المناطق الحيوية من أرض مصر وهو توجه كرسته الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية مصر وتحقيق نهضتها الشاملة وهو ما يظهر فى الإنجازات التنموية التى تمت فى الضبعة والعلمين مؤخرًا.

وأضاف "عقيل" أنه لابد من تكامل وتنسيق كافة الجهود المصرية نحو التعامل مع قضية الألغام فى مصر فرغم الجهود المبذولة حاليًا إلا أنها لا ترقى للطموحات المصرية مؤكدًا على ضرورة التعامل وفق مسارات متعددة ومتنوعة تسهم فى الجهات التنفيذية فى الدولة والدبلوماسية الشعبية ممثلة فى أعضاء البرلمان المصرى والمجتمعية والثقافية والإعلامية.

وأكد وكيل خارجية النواب، على ضرورة التنسيق الفعال بين وزارتى الخارجية والتعاون الدولى فى هذا الشأن وأن تستمر وزارة الخارجية فى جهودها لاستثمار الموقف الدولى الراهن وقوة الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاهتمام المصرى والدولى بقضية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية.

واختتم حديثه لممثلى الوزارات المعنية بالحاجة لتحديد المنهج والرؤية للتعامل مع تلك القضية، حتى يتسنى للبرلمانيين القيام بدورهم فى إطار منهج الدولة المصرية ورؤيتها للتعامل مع تلك القضية.

من جهته، عرض بحضور أحمد الفضلى مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية، الجهود الدبلوماسية المصرية للتعامل مع تلك القضية على مسار توظيف الاهتمام الدولى بقضية الألغام، والتفاعلات الثنائية مع الدول المعنية، وربط قضية الألغام بالبعد الإنسانى والتنموى، وتوفير التكنولوجيات المتقدمة للجهات المصرية لتطهير الألغام.

وأكد السفير الفضلى لأعضاء اللجنة، على الشواغل المطروحة من النواب وأنها سيتم إثارتها فى اللجنة القومية لإزالة الألغام التى تقيم موقف ومنهاج العمل بشكل دورى بما يحقق المصالح المصرية.