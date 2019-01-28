أخبار مصر | قرار حكومي سار للعاملين بهذه الجهة في الدولة.. علاوة دورية ومكافأة تشجيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار حكومي سار للعاملين بهذه الجهة في الدولة.. علاوة دورية ومكافأة تشجيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافقت الهيئة القومية للبريد، برئاسة عصام الصغير، على صى صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساسي العام الماضي 2018، بأثر رجعي، من نوفمبر من العام لكافة العاملين.
وأكد سعيد حسيب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، في تصريحات صحفية، صرف شهر من الراتب الأساسي لكافة العاملين بالهيئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والتي جاءت في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.
ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد، بالشكر إلى كل العاملين والموظفين في الهيئة، على جهودهم المبذولة في خدمة المواطنين خلال الشهور الماضية، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تطوير خدمات البريد المصري، ورفع نسبة تعاملات هيئة البريد خلال الشهور القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد على النجاح الكبير الذي تحققه الهيئة العامة للبريد في الوقت الحالي.
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