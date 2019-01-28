أخبار مصر | "محلية البرلمان" تناقش طلب إحاطة حول تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان" تناقش طلب إحاطة حول تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة مقدم من النائب ممدوح الحسينى، بشأن تفعيل الأحكام المنظمة لترخيص التوك توك بقانون المرور.

وقال النائب ممدوح الحسيني في طلب الإحاطة المُقدم، إن هناك 3 مليون توك توك علي مستوي مصر، ثلاثة أرباعهم يتهرب من إصدار التراخيص، وذلك بسبب المغالاة في الرسوم التى تتراوح من مبلغ 5 إلي 6 آلاف جنيه شاملة رسوم تأمين وغرامة تأخير ترخيص تصل لـ 2000 جنيه، لتصل رسوم التراخيص إجمالى رسوم التراخيص سنويا إلى ٦مليار جنيه سنويا، فى حالة الترخيص لكل مركبات التوك توك.

وطالب "الحسينى"، بتخفيض رسوم المؤسسة والضرائب والاكتفاء برسوم تراخيص وزارة الداخلية لتقنين أوضاع التوك توك، وتفادي أعمال السرقات والخطف والبلطجة التي تتم من خلاله.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة من النائب ممدوح الحسيني بشأن عدم استكمال توسعة وتطوير طريق وصل دهشور بكل من مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، فضلا عن أن الأجزاء التي تم تطويرها يوجد بها عيوب فنية.

وأشار النائب ممدوح الحسينى، فى طلب الإحاطة، إلى عدم استكمال توسعة وتطوير طريق وصل دهشور بكل من مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، وقال إنه يوجد بالأجزاء التي تم تطويرها عيوب فنية تتسبب فى الحوادث وتمثل خطورة على حياة المواطنين، بالإضافة لعدم التزام الجهات المنفذة بالمواعيد المحددة للتسليم وتأجيلها لأكثر من مرة، متسائلا: "هل العقد المبرم بين جهاز 6 أكتوبر والجهة المشرفة علي التنفيذ به غرامات وشروط جزائية عن تأخير التسليم ؟".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 4 2016.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية الـذي اعتمد فـي جنيـف بتـاريـخ 27 11 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (اندونيسيا) في ديسمبر 2013.

وتناقش الجلسة أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10 3 2018.