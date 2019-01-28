أخبار مصر | شعبة الهندسة المعمارية تستعرض أهم الإنجازات المعمارية لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبة الهندسة المعمارية تستعرض أهم الإنجازات المعمارية لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت أمس الأحد، شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس ماجد سامي خلال ندوة على هامش الجمعية العمومية، أهم الإنجازات المعمارية لعام 2018.

وتمثلت أولى هذه الإنجازات في مشروع متحف جمال عبدالناصر والمرشح لجائزة المعماريين العرب للمشاريع الثقافية والتراثية للمهندس كريم الشابورى، والذي أشار إلى أن هذا المشروع عبارة عن تحويل بيت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في منشية البكري إلى متحف لعرض تاريخ الرئيس ومقتنياته الشخصية وتاريخ مصر خلال فترة حكمه، موضحا أن المشروع طرح فى مسابقة معمارية عام 2009 وبدأ تنفيذ الدراسات عام 2010 الا ان المشروع تعطل وبدأ تنفيذه عام 2014 وتم افتتاحه عام 2016.

ولفت إلى أن المتحف يحتوي على 3 مسارات للزيارة، الاول بيته فى منشية البكرى ويحتوى على الغرف الرئيسية، فيما يتمثل المسار الثاني قاعة المقتنيات والأوسمة والهديا التذكارية للرئيس الراحل، والمسار الثالث مسار تاريخى يحكي تاريخ مصر من عام 1948 حتى عام 1970.

وتمثل الإنجاز الثاني في مشروع قرية الشاذلي والحاصل على الجائزة الأولى لاتحاد المعماريين الأفارقة للمهندس حمدى سطوحي، والذي أشار إلى أن المشروع حاصل على جائزة اتحاد المعماريين الأفارقة في فئة المشاريع التراثية والثقافية وهي جائزة تمنح كل 3 سنوات.

وأوضح سطوحي، أن المشروع عبارة عن مركز خدمي ثقافي بقرية الشيخ الشاذلي والتي تقع بين مرسى علم وأسوان في قلب الصحراء، وهي نسبة إلى "أبو الحسن الشاذلي" الذي توفى وهو قادم للحج من شمال أفريقيا في هذه المنطقة وتم عمل ضريح له وتكونت علىى إثره القرية، مضيفا أن المشروع يخدم القاطنين من بدو العبابدة بالإضافة إلى خدمة الوافدين لزيارة الضريح وعدد من الأضرحة الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المشروع منفذ منذ عدة سنوات، وأن هذا المشروع تم ترشيحه عام 2010 لجائزة أغاخان للعمارة، وأن المشروع يتكون من مجموعة من العناصر الخدمية مثل سبيل للمياه ومحلات ومنطقة للذبح وهي أحد الأنشطة الاساسية وحمامات ومنطقة ترفيهية.

واستعرض الدكتور وليد شورى الإنجاز الثالث وهو التصميمات الحائزة على الجائزة الأولى في مسابقة تصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن التصميمات سعت لتحقيق الهوية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم تكريم كل من المهندس كريم الشابوري والمهندس حمدي سطوحي والدكتور وليد شورى ومنحهم شهادات تقدير من النقابة.