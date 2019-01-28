أخبار مصر | الأحد.. وقفة احتجاجية واعتصام للصحف الحزبية المتعطلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. وقفة احتجاجية واعتصام للصحف الحزبية المتعطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الصحف الحزبية المتعطلة، عن تنظيم وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين، يعقبها اعتصام بمكتب النقيب عبدالمحسن سلامة، وذلك ظهر الأحد المقبل.



وقالت الرابطة في بيان لها، إن ذلك يأتي على خلفية عدم تشغيل موقع "الخبر" التابع للنقابة، الذي كان عد النقيب ببدء البث التجريبي له، فضلًا عن عدم صرف المرتبات الخاصة باالصحفيين الحزبين الـ210، وعدم الانتهاء من العقود الخاصة بهم التأمينات.



أكدت الرابطة أنها تعطي مُهلة لمجلس النقابة لإيجاد الحلول، والانتهاء من الأزمة التي استمرت نحو 10 سنوات، ولم تخلُ برنامج أي مرشح انتخابي من وعود حلها.



ولفت الصحفيون إلى أن مطالبهم تتمثل في: "تخصيص مرتبات ثابتة لهم، فلترة كشف الأسماء وأن يعود إلى الرقم الأساسي هو 115 اسم فقط مع إضافة 10 زملاء تم ظلمهم، بالإضافة إلى توقيع عقود لهم تحت إشراف النقابة، وأيضًا عمل تأمينات اجتماعية لهم".



وكان أرسل نقيب الصحفيين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طلب بترخيص الموقع، والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، وانتهى الزملاء من تشكيل الهيئة التحريرية للموقع بموافقة هيئة مكتب النقابة، وأرسلت مذكرة للمجلس الأعلى للإعلام بالتشكيل النهائي.



أزمة الصحف الحزبية المتوقفة، بدأت منذ نحو 10 سنوات، عندما توقفت عدد من الصحف الصادرة عن بعض الأحزاب، وتشرد أكثر من 100 صحفي، منهم المُعين، ومنهم من حصل على أحكام استئنافية بعضوية النقابة في 2012، ومنهم من لم ينل عضوية صاحبة الجلالة.

