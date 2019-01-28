أخبار مصر | "البرلمان" يُكشر عن أنيابة بأول استجواب ضد وزيرة البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يُكشر عن أنيابة بأول استجواب ضد وزيرة البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب يعرض بالمجلس منذ بدء انعقاده في يناير 2016، والذي تقدمت به النائبة شيرين فراج ضد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن التقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على مقالب القمامة ومحارق النفايات وكذلك التقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة، وسماح الوزارة بإستيراد نفايات من الخارج.

وأكدت "فراج" أن استجوابها يأتي مُدعمًا بالكثير من الأدلة والمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الإضرار بصحة المواطنين، ووجود شبهات إهدار مال عام، وذلك للأسباب التالية:

- المخالفة الدستورية لصحيح المواد 18، 46، 168 من الدستور

- مخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة

- امتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون

- تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة

- تشويه صورة مصر الحضارية

- الإضرار العمدي بالاقتصاد القومي

- الفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة

- فشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار رقم 3005 لسنة 2015 في أداء الهدف من إنشائه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار

- وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر يونيو 2017

- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات رقم 2011 بتاريخ 201776 عن أعمال فحص جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة

- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا بتاريخ 2017517

- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم اتفاقية القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 2016630