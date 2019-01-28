أخبار مصر | زوجة الرئيس الفرنسي تلتقط الصور مع زوار الأهرامات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة الرئيس الفرنسي تلتقط الصور مع زوار الأهرامات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأثرية والمرشدة السياحة فاطمة عبدالله، المصاحبة لزيارة السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرّئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن برجيت بدت منبهرة بعظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرة وإعجاز المصريين على بناء الأهرامات العظيمة ومركب الشمس بتقنيتها العالية.

وأضافت أن قرينة الرئيس الفرنسي حرصت أيضا علي الوقوف أمام تمثال أبوالهول فتره لتتأمل عبقرية صنعه، كما التقطت الصور مع بعض الزائرين المصريين وبعض السياح من جنسيات مختلفة والذين كانوا متواجدين بالمنطقة أثناء الزيارة و طلبوا منها التقاط الصور التذكارية لها معهم.

يذكر أن منطقة الأهرامات الأثرية استقبلت ظهر اليوم الاثنين 28 يناير، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي، علي هامش زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية، كان فى استقبالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات، الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من محي عن تاريخ المنطقة الأثرية و مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومشروع ترميم تمثال أبو الهول ومشروع تطوير منطقة الاهرامات كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول و البانوراما.