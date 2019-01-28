أخبار مصر | زوجة الرئيس الفرنسي تزور منطقة الأهرامات الأثرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة الرئيس الفرنسي تزور منطقة الأهرامات الأثرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية بعد ظهر اليوم الاثنين، السيدة بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي زيارة بيرجيت علي هامش زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية، حيث كان في استقبالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات، الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب ساعتين في محيط المنطقة الأثرية للأهرمات وأبو الهول.

وبدأت جولة حول الهرم الأكبر للملك خوفو، ثم متحف مركب الشمس، ثم جولة حول أبو الهول، وانتهت بزيارة السيدة برجيب لبانوراما أهرامات الجيزة.

واستمعت خلالها لشرح مفصل من مدير منطقة الأهرامات، لتاريخ المنطقة الأثرية ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، ومشروع ترميم أبو الهول ومشروع تطوير منطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع تمثال أبو الهول وفي بانوراما الأهرامات.