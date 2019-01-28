أخبار مصر | "والي" تشهد توقيع بروتكول تفعيل مشروع رفيق المسن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تشهد توقيع بروتكول تفعيل مشروع رفيق المسن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل مشروع رفيق المسن وذلك بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومعهد علوم المسنين بجامعة بنى سويف، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال رعاية المسنين وهي جمعية الصالحات الباقيات، وجمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز الاسكندرية.

ويأتي هذا البرتوكول الذي وقع بمقر الديوان العام لوزارة التضامن الاجتماعي، وشهده عدد واسع من المهتمين في إطار التنسيق والتعاون بين الاطراف الثلاث الموقعة لاستغلال الامكانات المتاحة لصالح المسن، تنفيذاً لسياسة الرعاية التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى للمسنين، حيث يستهدف البروتوكول الموقع إلى تفعيل وتطبيق مشروع رفيق المسن لإيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية الشريكة ذات الخبرة في مجال رعاية كبار السن.

ويستهدف مشروع رفيق المسن الحفاظ على الترابط والتماسك الاسرى وإبقاء المسن وتقديم الرعاية له فى مسكنه الذى قضى فيه مشوار حياته وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين، حيث يقوم المشروع بتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم أو بداخل المؤسسات الإيوائية مع توحيد المعارف والمفاهيم الخاصة بالمسنين وخصائصهم كذلك وضع تصور تنظيمى قانونى لمهنة رفيق المسن بما يضمن حقوق المسنين، إضافة إلى تدريب شباب الخريجين من الجنسين على خدمة المسنين في إطار من منهج تدريبي منظم وموحد وشامل، لإعداد وتاهيل جليس المسن مع تشجيع الجمعيات على العمل في المشروع أيضا توفير قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن وتأهيل وتدريب 150 رفيق مسن.

ووفقا لبنود البروتوكول تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتجميع كافة الحقائب التدريبةالخاصة بتدريب رفيق المسن والتنسيق بين الأطراف المعنية لتدريب 150 رفيق مسن على مستوى النطاق الجغرافي للمشروع كذلك التنسيق مع الهيئة القومية للتامين الاجتماعي واستحداث كودتاميني جديد باسم رفيق المسن مع اعتماد شهادة اجتياز البرنامج التدريبي من خلال معهد علوم المسنين ببنى سويف، على أن تلتزم الجمعيات المعنية باختيار وإعداد وتشغيل رفيق المسن بإتاحة البرامج التدريبة ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

ويأتي البروتوكول الموقع، والذي يمتد مدة تنفيذه على مدى سنة على مستوى 3 محافظات، كمرحلة أولى وهي محافظات "القاهرة والاسكندرية والجيزة" في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم، حيث تم إعادة تفعيل اللجنة العليا لكبار السن والتي تختص بتحسين جودة الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن في مصر.

وأوصت اللجنة بتفعيل مشروع رفيق المسن والذي يستهدف تقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية وتوفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة، باعتبارها أفضل من الرعاية داخل المؤسسات الإيوائية.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع رفيق المسن يأتي تنفيذاً لسياسة الرعاية التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية المسنين، والذي يأتي كمشروع قومي يستهدف توفير الرعاية للمسن في مسكنه في ضوء تغير مفهوم الأسرة الممتدة وارتفاع متوسط الأعمار وتزايد الأعباء وأنه يضمن حقوق رفيق المسن في التأمينات والمعاشات كذلك الحفاظ على الترابط الأسري، مشيرة إلى أن هناك اتجاه نحو التوسع فيه على مستوى المحافظات.

وأضافت والي، أن مهنة رفيق المسن تحتاج الى مسار مهني وتدريبي واعتماد يضمن إقبال الشباب عليها وأنها ستتضمن توفير التأمين الاجتماعي والمعاش لضمان استمراريتها وستتضمن 3 مراحل لتوفير الرعاية المتكاملة وفقا لاحتياجات المسن من الأنشطة والتغذية السليمة والرعاية.