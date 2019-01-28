أخبار مصر | سعيد عامر من معرض الكتاب: مقاصد الشريعة هي التي تمنح الإسلام صفة الوسطية والاعتدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعيد عامر من معرض الكتاب: مقاصد الشريعة هي التي تمنح الإسلام صفة الوسطية والاعتدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "مقاصد الشريعة وتحديات العصر"، حاضر فيها كل من الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، ود. سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال محمد كمال إمام إن مقاصد الشريعة الإسلامية وضعت لخدمة مصالح الإنسان بغض النظر عن دينه أو فكره، مضيفا أن المسلم عندما يأخذ المقاصد بهذا المعنى سوف يدافع عن الكنيسة كما يدافع عن المسجد ويحمي المسيحي كما يحمي المسلم، وهذا يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس، ويتفق مع جوهر الإسلام وأصوله.

وأضاف إمام أنه ليس من الصواب الإسهاب في الإضافة لمقاصد الشريعة الخمسة، مؤكدا أن هذه المقاصد تستوعب في إطارها الكثير من المستجدات مثل الحرية والوطن والعدل، كما تعطي مساحة للاستثناءات في القواعد العامة لرفع الحرج عن الإنسان وهي بذلك همزة الوصل بين الواقع والشريعة.

ومن جانبه دعا سعيد عامر امين عام مجمع البحوث الإسلامية الباحثين والأكاديميين إلى البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الباحث في العلوم الإسلامية يجب ألا يتوقف عند النص دون أن يفهم مقاصده.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي التي تمنح الإسلام صفة الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والإرهاب، مبينا أن جماعات التطرف تسفك الدماء لأنها لا تفهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.