مصر | انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

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وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، والرائد
أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول إلى معاون قسم الشيخ زايد ثاني، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.
وكما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد ثاني، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.
سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.
وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرتة ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنية.
بمواجهتة اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
أمن الجيزة يضبط 6 آلاف قرص مخدر بالعجوزة
شن قطاع أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة والأسلحة الناريه والأسلحة البيضاء بمنطقة العجوزة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سلاح ناري و11قضية مخدرات تم خلالها ضبط 350 جرام حشيش، 510 جرام الاستروكس المخدر، 6782 قرص مخدر، 3قطع سلاح أبيض وتنفيذ156 حكم قضائي، 3 ضبط واحضار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
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