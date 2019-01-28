مصر | انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة نقل الرائد سامح بدوي من منصب رئيس مباحث قسم الشيخ زايد أول إلى رئیس مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، وتولي الرائد أحمد صبري منصب رئيس مباحث الشيخ زايد أول، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، والرائد

أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول إلى معاون قسم الشيخ زايد ثاني، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

وكما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد ثاني، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.

