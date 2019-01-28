مصر | مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات جديدة

صدق اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات الجديدة التي اعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وأبرزها تولي الرائد أحمد صبري رئاسة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، ونقل الرائد سامح بدوي لرئيس مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، وتولي الرائد فريد مصطفى منصب رئيس نقطة شرطة الرماية بالهرم.

وافتتح مدير أمن الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، قسم شرطة جديدا لأهالي منطقة الشيخ زايد "قسم شرطة الشيخ زايد ثاني"، وجاءت حركة التنقلات الجديدة لضخ دماء جديدة.

سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرتة ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنية.

بمواجهتة اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.