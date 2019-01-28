مصر | شرطة التموين تضبط 168 قضية متنوعة خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة التموين تضبط 168 قضية متنوعة خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 168 قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان بالجيزة، لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من ( البسكويت ) مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها اسم تجارى ، وبدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وتم ضبط ( كميات قدرها 22,000 طن مستلزمات إنتاج، عدد 137,980 ألف قطعة بسكويت منتج نهائى وتحت التعبئة مدون عليها البيانات سالفة الذكر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

- ضبط مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه ( كميات كبيرة من السلع الغذائية " الزبد " قدرها 1,651 طن وستمائمة وواحد وخمسون كيلو جرام مجهولة المصدر ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) تمهيداً لاستخدامها فى تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة اللحوم كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة ، لحيازته وتجميعه (كميات من السلع الغذائية " مقطعات لحوم ، مفروم لحوم ، مقطعات كبده " قدرها 450 أربعمائة وخمسون كيلو جرام غير صالحة للإستهلاك الآدمي ) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) - لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتها) قدرها (3,000 ثلاثة أطنان "لحوم– مفروم لحوم – سجق – كبدة – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعة ، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

- ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي ومستلزمات الإنتاج (خل –دبس رمان- حمض ليمون) وتنقيتها من الشوائب بإضافة مواد كيميائية ضارة وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة ، وتم ضبط كميات قدرها (8,000 طن مواد غذائية "زيت طعام - خل –دبس رمان- حمض ليمون ) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وفقاً لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لإعادة تعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

- ضبط ثلاثة من مسئولى المخابز البلدية – بدائرة قسمى شرطة الشرابية والسلام أول (بمحافظة القاهرة) لتلاعبهم واختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره (241,179 مائتين وواحد وأربعون ألف ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً ) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية المختصة ، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.