انت الان تتابع بأمر الغرابلي.. حرمان المحافظات من أسماك مطروح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الإثنين، قرارًا بمنع وعدم السماح بخروج أى أسماك من داخل المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتخفيض أسعار الأسماك لتكون فى متناول أهالى مطروح والحفاظ على جودة الأسماك المعروضة بحالتها الطازجة، مؤكدًا التزام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لشواطئ مطروح الممتدة لمسافة 450 كم جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المحافظ، أن مطروح تمتاز بنوعية أسماك بجودة عالية تلقى إقبالا كبيراً، ليستفيد منها سكان المحافظة مع التشجيع على مهنة الصيد باعتبارها مصدر اقتصادي مهم. اقرأ أيضًا: مميش: أسماك قناة السويس أقل بـ20% من أسعار السوق وشدد محافظ مطروح، استمرار حملات إزالة التعديات على ترعة الشيخ زايد لوصول المياه لمحطة