«وزير بيسلك المصارين».. البرلمان يناقش ملفات التموين

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التموين: المشروعات الصغيرة تحقق طفرة في الحد من الاستيراد.. «أبو بريدعه»: «عندنا وزير بيدي بالمرزبه ووزير بيسلك المصارين».. جامع: تعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء المشروعات

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أن المشروعات الصغيرة قادرة على تحقيق طفرة في الحد من الاستيراد، مضيفًا أن المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر غير كافية، جاء ذلك خلال حضور وزير التموين اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لمناقشة رؤية الوزارة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع، إذ قال الوزير، إن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل حقيقية، كما يقلل الطلب على العملة الصعبة، ويرفع من جودة المنتج،

المصيلحي: مش هتخترع سوق أوضح وزير التموين، أن انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستطيع أن يخفف الضغط على الميزان التجاري، مشيدا بالمجهود الكبير الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع، لافتًا إلى أن المناخ أصبح مناسبا ليتوسع الجهاز في كافة ربوع مصر. وشدد

المصيلحي: مش هتخترع سوق أوضح وزير التموين، أن انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستطيع أن يخفف الضغط على الميزان التجاري، مشيدا بالمجهود الكبير الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع، لافتًا إلى أن المناخ أصبح مناسبا ليتوسع الجهاز في كافة ربوع مصر. وشدد المصيلحي في كلمته بالبرلمان على ضرورة التركيز على توجيه الرئيس السيسي بمزيد من الحوافز للصناعات التي تقلل حجم الاستيراد في صناعات أو سلع معينة، خلال ترأسه المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرًا إلى أن تنفيذ توجيه الرئيس سيقلل الضغط على طلب العملة حتى لو بنسبة بسيطة، وسيساعد على تشغيل مزيد من العمالة. وتابع: «كمان مش هنخترع سوق.. لأننا محتاجين السلعة إللي هيشتغل الشاب فيها، سواء كمواطن مستهلك أو مصنع»، مطالبًا أعضاء لجنة المشروعات بالبرلمان بقراءة كتاب «الشركة الاجتماعية»، للخبير الاقتصادي العالمي محمد يونس، ودراسة مقترحاته وبيان مدى الاستفادة منها في مشروعات الشباب. اقرأ أيضًا: «مش بإيدي»..وزير التموين يرفض تطبيق التسعيرة الجبرية سيارات لتوزيع السلع سيارات لتوزيع السلع وأعلنت الدكتورة نيفين جامع، عن مبادرة جديدة تتضمن توفير سيارات لتوزيع السلع، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مشروعات للشباب، مضيفه أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على أن تمد هذه السيارات بالسلع وحمولتها 5 أطنان مع ضرورة أن يشارك فيها 3 شباب لإيجاد سهولة في توزيع المخزون السلعي في المحافظات. وأضافت جامع، أنه تم إجراء دراسة للسيارات 1.5 طن وتحديد أماكن لتبيع فيه، لافتة إلى أن المشروع الأخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة وعددها ألف سيارة في مرحلتها الأولى، والمراحل الأخرى ستكون 200 سيارة فقط ويتم الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلي المصري. وأشارت إلى أن وزارة التموين هي الجهه الوحيدة التي ستحدد أماكن تواجد هذه السيارات بالمحافظات، مضيفة: «بدأنا نقلل في المحافظات التي لا تحتاج لسيارات إضافية ونزيد في محافظات أخرى تحتاج هذه المشروعات حتى يمكن للشباب سداد الأقساط». وحول شروط اختيار الشباب في مشروع السيارات، أوضحت، أنها تتضمن ألا يزيد سن الشاب على 35 عاما، وألا يكون قد حصل من قبل على مشروع من جهاز تنمية المشروعات مثل مشروع جمعيتى أو غيره، حتى يتم توسيع قاعدة المشاركة، وأن يكون الشاب من ذات المحافظة، مشيرة إلى أن التقدم إليه يكون من خلال مكتب الجهاز بالمحافظات. مدح المصيلحي.. وزير بيسلك «المصارين» مدح المصيلحي.. وزير بيسلك «المصارين» فوجئ أعضاء مجلس النواب، بوصلة مدح أطلقها زميلهم النائب سيد أبو بريدعه عضو محلس النواب عن محافظة المنيا، للمصيلحى، خلال الاجتماع، إذ قال: «عندنا وزير بيدي بالمرزبه ووزير بيسلك المصارين»، ما أصاب قاعة الاجتماع بضحك من النواب، ووزير التموين والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقيادات وزارة التموين والجهاز التابع لرئاسة الوزراء كذلك. وأضاف النائب البرلمانى: «نريد أن يكون الوزراء بنفس مستوى الدكتور علي المصيلحي والدكتورة نيفين جامع، ولازم يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب». وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، موجهًا حديثه للنائب سيد أبوبريدعه: «لازم نديله فرصته النهاردة عشان يتكلم»، وذلك بعد أن حاول بعض زملائه مقاطعته أثناء وصلة المدح، ليكمل أبوبريدعه حديثه، قائلًا: «هناك وزراء يصرون على رأيهم حتى لو خطأ لكن الدكتور علي المصيلحي يُعدل من قراراته لصالح المواطن». اقرأ أيضا: مبادرة المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ذهبت للكبار

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