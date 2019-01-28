ماكرون لشركات فرنسا: مصر تتحول للأفضل.. استثمروا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية، وذلك عقب عقد محادثات بينهما، وقال ماكرون: "زيارتي لمصر فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسي في المنطقة، وعملت مع السيسي لمدة شهور لمعالجة الوضع في ليبيا، وهدفنا مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتله في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية، ونجحنا في تعزيز اتفاق المصالحة بليبيا وسنستمر في التعاون مع الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما أن العمل سوف يستمر بشأن مواصلة المباحثات حول تسوية النزاع السوري".

وأضاف ماكرون: "اتفق مع السيسي على بلورة مبادرات لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأحيي التزامه بشأن ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا: "عملت فرنسا في السابق إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتسوية نزاعات بالقارة". وذكر: "مصر وفرنسا تأثرتا في السنوات الأخيرة بالإرهاب، وبحثت مع السيسي التعاون