انت الان تتابع ماكرون لشركات فرنسا: مصر تتحول للأفضل.. استثمروا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية، وذلك عقب عقد محادثات بينهما، وقال ماكرون: "زيارتي لمصر فرصة لتعزيز العلاقة مع شريك أساسي في المنطقة، وعملت مع السيسي لمدة شهور لمعالجة الوضع في ليبيا، وهدفنا مكافحة الإرهاب ودعم الأطراف التي تقاتله في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية، ونجحنا في تعزيز اتفاق المصالحة بليبيا وسنستمر في التعاون مع الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما أن العمل سوف يستمر بشأن مواصلة المباحثات حول تسوية النزاع السوري".
وأضاف ماكرون: "اتفق مع السيسي على بلورة مبادرات لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأحيي التزامه بشأن ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا: "عملت فرنسا في السابق إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتسوية نزاعات بالقارة". وذكر: "مصر وفرنسا تأثرتا في السنوات الأخيرة بالإرهاب، وبحثت مع السيسي التعاون
وأضاف ماكرون: "اتفق مع السيسي على بلورة مبادرات لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأحيي التزامه بشأن ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا: "عملت فرنسا في السابق إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتسوية نزاعات بالقارة".
وذكر: "مصر وفرنسا تأثرتا في السنوات الأخيرة بالإرهاب، وبحثت مع السيسي التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن، ومصر قوة إقليمية واستقرارها أساسي بالنسبة لنا وللمنطقة ولشعبها، وندعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية عن طريق الاتفاقات والاستثمارات الفرنسية بمصر".
وقال: "رسالتي لشركات فرنسا أن مصر تتحول للأفضل ولا بد من استثمار الفرصة، وسوف نتجه لرؤية مشروع العاصمة الإدارية التي ستكون فرصة للاستثمار والتعاون، وسنعمل لمواكبة مصر في إدارتها الوطنية لتنفيذ مشروعات في البنية التحتية، ونرغب في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الآثار".
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