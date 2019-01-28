انت الان تتابع السيسي: مؤسسات المجتمع تتضافر لتعزيز حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بمقر الرئاسة في قصر الاتحادية، وذلك عقب عقد محادثات بينهما، وقال السيسي: "استعرضنا مختلف أوجه التعاون الثنائي وشهدنا مراسم التوقيع على اتفاقيات للتعاون، ومثل لقاؤنا اليوم فرصة لاستعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، وأكدت للرئيس ماكرون ترحيب مصر بالشركات الفرنسية واستفادتها من فرص الاستثمار بمصر، كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا".
وأضاف السيسي: "شهدت مباحثاتنا اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وحوارا حول الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط"، متابعا: "مؤسسات المجتمع المصري تتضافر جهودها لتعزيز حقوق الإنسا، لابد من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل، كما أوكد وقوف مصر ومساندتها اتسوية النزاعات الإقليمية
وأضاف السيسي: "شهدت مباحثاتنا اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وحوارا حول الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط"، متابعا: "مؤسسات المجتمع المصري تتضافر جهودها لتعزيز حقوق الإنسا، لابد من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل، كما أوكد وقوف مصر ومساندتها اتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية".
وشهد السيسي وماكرون، اليوم، توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، ومن بين الاتفاقيات الموقعة: مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية، تسهيل ائتماني مبسط لدعم الحماية الاجتماعية، تسهيل ائتماني مبسط لتمويل الشركات المملوكة للنساء، مذكرة تفاهم لتمويل أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مذكرة تفاهم للتعاون بين أكاديمية تدريب الشباب بمصر والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا. (التفاصيل)
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