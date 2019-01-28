شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نقوم بعمل إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن مصر ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل النهوض بالوطن.
وقال السيسي: «نحن نقوم بعمل إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني، وأصبح غير مقبول وجود مصري مسيحي ومصري مسلم، ولكنه مصري فقط له حق المواطنة، وهذه ثوابت ننفذها بالفعل وليس كلاما نطرحه».
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