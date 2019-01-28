شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ 1725 مشردًا وطفلاً بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى، وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء الأحد 1725 مشردا وطفلا بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل، الأحد، مع 33 حالة مشرد و5 أطفال بلا مأوى بإجمالي 38 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة عدد الحالات التي تم التعامل معها، فقد تم التعامل مع 13 حالة منها 11 مشردا وطفلان بلا مأوى، تليها محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع 6 حالات، منهم 3 مشردين و3 أطفال بلا مأوى، ثم البحيرة 4 حالات مشردين، تليها محافظتا الإسماعيلية والفيوم 3 حالات مشردين في كل منهما.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم، الأحد، توزيع 18 بطانية و12 وجبة ساخنة عليهم.