شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «شنايدر إلكتريك»: نتطلع لزيادة استثماراتنا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال لوك ريمون، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، إن المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا مثلت بيئة مواتية لضخ استثمارات إضافية في مختلف المشروعات.

وأضاف «ريمون»، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من رؤساء وقيادات تحرير الصحف المصرية، الإثنين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له للقاهرة حاليًا، أن شركته فخورة بدورها في تنمية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه يبحث خلال زيارته خطط وتوسعات شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد ترحيب شنايدر إلكتريك العالمية بتكثيف التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات وأنشطة الشركة المختلفة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وشبكات توزيع الكهرباء والمدن الذكية ومشروعات محطات تحلية المياه، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة.

من ناحيته، قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، إن شنايدر إلكتريك حريصة على زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر، باعتبارها السوق المحورية التي تنطلق منها للعديد من دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية ونجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، الذي يعد ركيزة أساسية لبث الثقة لدى الشركات العالمية.

واعتبر أن مصر من إحدى كبرى الأسواق العالمية بالنسبة لشركة شنايدر إلكتريك، ومركزا إقليميا لعملياتها في المنطقة، حيث بدأت شنايدر إلكتريك أعمالها في السوق المصرية عام 1987، ولديها أكثر من 1300 موظف، حيث تتعاون شنايدر إلكتريك بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتدعيم مشروعات التنمية التي تنفذها مصر حاليا، حيث تعمل شنايدر إلكتريك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تدعيم إنشاءات عدد من محطات الكهرباء، مثل محطتي كهرباء غرب القاهرة وأسيوط.