شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: مصر شريك أساسي لفرنسا في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن مصر تعتبر شريكا أساسيا لفرنسا في المنطقة، كما أن هناك توافقا في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح «ماكرون»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مباحثاتهما التي عقدت بقصر الاتحادية، «إن فرنسا حريصة على تعزيز التعاون مع مصر كشريك أساسي في المنطقة لديه تاريخ عريق مع فرنسا واحترام وتقدير متبادل»، معربا عن رغبة فرنسا في العمل مع مصر في المستقبل.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «لقد أجريت محادثات مطولة وعميقة مع الرئيس السيسي حول العلاقات الثنائية والإقليمية»، مؤكدا حدوث تلاقٍ في وجهات النظر في العديد من القضايا.

وأعرب «ماكرون» عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على ضيافته له ولقرينته والوفد المرافق له، قائلا: «استقبلت الرئيس السيسي في خريف 2017 وتم الاتفاق خلال الزيارة على اللقاء في القاهرة، وتم تبادل المكالمات الهاتفية لتناول العديد من المواضيع سواء إقليمية أو ثنائية»، مؤكدا أهمية زيارته الحالية إلى مصر كونها فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين.