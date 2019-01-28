شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: مهلة للمباني غير الملتزمة بـ«اللون الموحد» أو المقاضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الإثنين، محمد عبدالفتاح، السكرتير العام، بتشكيل لجنة للبدء في حصر كافة المباني بجميع المراكز والمدن والتي لم تقم بطلاء واجهاتها، للبدء في تنفيذ طلاء الواجهات الأربع لها بلون موحد في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع موسع عقده مع رؤساء المراكز والمدن، الإثنين، أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مع المباني التي ما زالت واجهاتها غير مطلية حتى الآن، وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع أوجه تنفيذ تلك التكليفات والتنسيق مع جميع الجهات من تخطيط عمراني وهندسي والوحدة الفنية الهندسية ،لافتًا إلى توحيد اللون واختيار أحد مشتقات اللون البيج لطلاء الواجهات الأربع.

وأشار إلى أن الحصر سيبدأ بالمدن نفسها من شوارع رئيسية وميادين عامة ثم الدخول لباقي القطاعات في المدينة مع تشكيل لجان فرعية داخل كل مدينة لمتابعة أعمال الحصر.