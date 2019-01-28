شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة «شهيد سيناء» بمسقط رأسه في كفرالشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جنازة عسكرية مهيبة، شارك الآلاف من أبناء قرية قراجة بمركز كفرالشيخ والقرى المجاورة وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد إبراهيم برهام سيد أحمد، والمقدم شريف نيل، من قيادات الجيش بشمال سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، في تشييع جثمان الشهيد مجند محمد الشحات نصر غازى، الذي استشهد بسيناء.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث ردد المشيعون: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر.. الله أكبر»، و«لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله»، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مرددين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب الغاشم.

ونعى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند محمد الشحات نصر غازى، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلاً: «إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين».

وأكد المحافظ حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى الإرهاب الأعمى، الذين باتت نهايتهم وشيكة على أيدي رجال الجيش الأبطال، ورجال الشرطة البواسل.

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جنازة الشهيد محمد الشحات غازي شهيد شمال سيناء في مسقط رأسه بكفر الشيخ