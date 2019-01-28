شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: إعفاء الأطفال من دفع رسوم دخول الحدائق العامة بالقناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه تقرر إعفاء الأطفال من دفع رسوم الدخول بالحدائق العامة وحدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال زيارته المفاجئة لتفقد أعمال تطوير حديقة «عفلة» النموذجية بالقناطر الخيرية مستقلًا «لنش»، الإثنين، أن الوزارة تولي حدائق القناطر اهتمامًا خاصًا، خاصة حديقة «عفلة» النموذجية في إطار خطة وضع القناطر على الخريطة السياحية.

من جانبه، قال محمد الصادق، مدير إدارة الري بالقناطر، إنه تم تطوير حديقة عفلة بالكامل حيث تم بناء ٨ برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة، وممشى على النيل ضمن مشروع «ممشى أهل مصر»، والذي يبلغ طوله ٢٠٠ متر بتكلفة مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى استكمال أعمال بناء البحيرة الصناعية وشلال المياه وصيانة الـ«لاند سكيب» بالكامل للحديقة التي تبلغ مساحتها ١٣ فدانًا وتزيين عيون كوبري «محمد علي» بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري.

وأضاف «الصادق» أن الوزارة حددت سعر تذكرة دخول الحديقة 20 جنيهًا للفرد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أثار الجدل والنقاش مع الوزير خلال تفقده الحديقة، واعترض بعض من رواد الحديقة على سعر التذكرة، وبرر الوزير السعر المرتفع عن بعض الحدائق بأن تكلفة تطوير وصيانة هذه الحديقة مرتفعة.