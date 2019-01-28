شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التعليم العالي والهجرة والتربية والتعليم يفتتحون المؤتمر الأول لجامعة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، الاثنين، فعاليات المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد «عبدالغفار» أن برنامج جامعة الطفل الذي أطلقته الأكاديمية على مدار 4 سنوات متتالية يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى مشاركة 34 جامعة ومعهدا بهدف اكتشاف واحتضان المواهب العلمية، والمبتكرين، والمخترعين في مراحل عمرهم المبكرة.

وقال عبدالغفار إن الأطفال يمثلون شريحة هامة من شرائح المجتمع المصري، موضحًا أنهم بناة المستقبل وتبذل مؤسسات الدولة كل الجهود لبناء شخصيتهم؛ لتكون قادرة على التفكير الإبداعي، الذي يحمل المجتمع إلى مستويات أفضل في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية العمل على إعداد جيل واعٍ من الأطفال، يكون قادرًا على مواجهة التحديات مستقبلا، وكذلك تبنى أصحاب الروئ والأفكار المبتكرة في مجالات البحث العلمي واستثمارها.

وأشاد الوزير بتجربة برنامج جامعة الطفل، مشيرًا إلى أنها تعد من أهم وأنجح مشروعات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، التي تتناول رؤى وآفاقا مستقبلية متميزة، موضحًا أن برنامج جامعة الطفل هو برنامج دولي تمت دراسته وإعادة صياغته ليتناسب مع المجتمع المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدولة تضع نصب أعينها أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج، مؤكدًا أن استضافة المؤتمر لخبراء في هذا البرنامج من دول أوروبية يهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى، وتقييم التجربة المصرية، لافتًا إلى إدراك القيادة السياسية لأهمية في تحقيق النهضة المنشودة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على ربط الخطط والبرامج البحثية باحتياجات الدولة، والاستفادة من جهود الجامعات المصرية بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية في تحقيق أهداف التنمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القضايا التي تتناولها محاور المؤتمر تكسبه المزيد من الأهمية سواء على المستوى الوطني أو الدولي مثل: المياه، والتعليم، والطاقة، والصحة، وريادة الأعمال.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أطفال مصر هم قادة المستقبل، مشيدة بدور ومشاركة المصريين في الخارج في القضايا التي تشغل الدولة المصرية، مشيرة إلى التعاون بين وزارة الهجرة والوزارات الأخرى، وذلك من خلال إعداد قواعد بيانات عن المصريين في الخارج.

من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أهمية الجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي في نشر ثقافة العلوم والابتكار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التكامل مع الأكاديمية من أجل الوصول إلى بناء مستقبل أفضل لجيل من المبتكرين والمبدعين، منوهًا إلى أهمية بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في صناعة الحضارات ونهضة الشعوب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تقديم نظام تعليمي جديد يهدف إلى بناء الشخصية، واكتشاف المواهب وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المؤتمر يهدف إلى استعراض رؤية برنامج جامعة الطفل، والتي تقوم على تعزيز الابتكار في مرحلة الطفولة، مشيرًا إلى أن أطفال مصر الذين هم صناع المستقبل والأمل في تنمية مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

وأضاف «صقر» أن جامعة الطفل هي برنامج للتعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم الذي أطلقته الأكاديمية في عام 2015 في ضوء رسالتها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم في مراحل عمرهم المبكرة، مشيرًا إلى أن بداية برنامج جامعة الطفل كانت في أوروبا عام 2002، وأن مشروع جامعة الطفل بدأ تطبيقه في مصر بالاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين داخل مصر وخارجها، مشيدًا بدور وزارة الهجرة وشؤون المصريين في دعم هذا البرنامج.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر افتتح عبدالغفار معرضًا لإتاحة الفرصة للأطفال لعرض ابتكاراتهم.