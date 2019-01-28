شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ملتزمون بحق كل طفل في خدمة تعليمية عالية الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإثنين، في المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعقد في الفترة من 28-29 يناير 2019.

ويأتي المؤتمر في إطار مبادرة الرئيس نحو (مجتمع يتعلم، ويفكر، ويبتكر)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات والمعاهد.

وأعرب «شوقى»، خلال كلمته التي ألقاها أثناء المؤتمر، عن اعتزازه وامتنانه بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج جامعة الطفل على مدار ثلاث سنوات متتالية منذ إطلاقه عام 2015 بمشاركة (34) جامعة مصرية، حكومية وخاصة، في مختلف المحافظات، ويأتي ذلك في ضوء رسالة الأكاديمية لبناء الشخصية المصرية، من خلال نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم المبتكرين والنوابغ، واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، ومساعدتهم على الفهم الجيد لخياراتهم، وإكسابهم الثقافة الأكاديمية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال «شوقي» إن الإنسانَ هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، لذلك يولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية، ويؤكد على أن بناء الإنسان هو تحدي الإنسانية كلها، وهو جوهر الرسالات، وأنه يجب التحرك بقوة لإعادة صياغة الشخصية المصرية.

وفى هذا الإطار، أشار «شوقى» إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.

وأكد على التزام الوزارة بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة، يتناسب مع المعايير العالمية، وبما يسمح بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا، كما تسعى الوزارة إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

ودعا وزير التعليم جميع المؤسسات للتعاون والتكاتف لرعاية الطفل المصري «لأن أبناءنا يحتاجون لرعاية حقيقية»، داعيًا الجميع لاستيعاب هذا الهدف القومي وإعطائه الأولوية، مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط لما يسمعه ويراه ويقرأه الطفل المصرى.

وأشار «شوقى» إلى أنه تم إشراك عدد من المعلمين في الدورات الخاصة بجامعة الطفل ليتحدث الجميع لغة واحدة، موضحًا أن الوزارة ستعمل في الفترة القادمة على الوصول لكل أبنائها في المحافظات المختلفة من خلال الفصول المتنقلة، وتوعيتهم بالمواد الأكاديمية التي من الممكن دراستها لتأهيلهم للجامعة.

وطالب «شوقي» بعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، وتبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة تدعم رؤية برنامج جامعة الطفل، في تعزيز الابتكار والإبداع لدى أطفال مصر، إلى جانب الخروج بتوصيات تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ؛ من أجل تنمية مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، ووجهت الشكر لكل القائمين على إنجاحه وظهوره بهذا الشكل المشرف.

وقالت مكرم إن دور الدولة هو إفساح المجال لهؤلاء الأطفال في اختيار مستقبلهم العلمى، مشيرة إلى دور المصريين بالخارج في وضع هذا البرنامج، ودعتهم لمزيد من التعاون نظرًا لدور هذا البرنامج الهام في بناء الطفل والإنسان المصرى، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يحتاجون كل الدعم من الداخل والخارج.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون بين وزارة الهجرة وكافة أجهزة الدولة للتعبير لأطفالنا في الخارج عن اهتمام الدولة بالطفل مما يسهم في إنشاء جيل جديد يستكمل مسيرة التنمية، متمنية أن تكون جامعة الطفل نموذجًا لاهتمام الدولة بالطفل في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفى ذات السياق، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الأطفال في المرحلة العمرية من ٩ إلى ١٦ عاما هم مستقبل مصر، وخطط الدولة للتنمية تستهدف هؤلاء الأجيال. وأشاد «عبدالغفار» بالجهد الذي يبذله الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن مناهج النظام الجديد تكسب الطلاب مهارات القرن الحادى والعشرين، ومنها مهارات البحث العلمى والتفكير النقدى والقدرة على حل المشكلات وغيرها من المهارات.

وفى كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، تطرق الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إلى مهام جامعة الطفل والتى تتمثل في إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة وتشكيل العالم من خلال القدرات الإبداعية والابتكارية المتطورة.

وأضاف «صقر» أن أهداف جامعة الطفل ترتكز حول بناء عقول الأطفال المصريين، وذلك من خلال إعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية، وتعزيز الاهتمامات طويلة المدى للأطفال والخاصة بعملية التعلم، وكذا تعزيز احترام الذات والثقة الخاصة بالأطفال، ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها، وضمان إتاحة كافة الأنشطة التعليمية ذات الجودة المرتفعة لكل طفل بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة الوعي الخاص بالفوائد والفرص الخاصة بالتعليم العالي، وتشجيع أساتذة الجامعات على المشاركة التطوعية في الأنشطة التي تخدم المجتمع.