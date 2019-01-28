شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصري يُطلق حملة «وعد» للقضاء على الجوع في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق بنك الطعام المصري، حملة للتوعية بأهمية التبرع بشكل مستمر للقضاء على مشكلة الجوع في مصر، تحت عنوان «وعد».

تتضمن الحملة إطلاق إعلان غنائي بصوت الفنانة أسماء أبواليزيد، التي شاركت متطوعة في الحملة، تتضمن كلمات الأغنية، هدف الحملة بوعد من البنك والمتبرعين بالقضاء على الجوع من خلال برنامج «الإطعام الشهري»، الذي يقوم البنك بتنفيذه في كافة أنحاء الجمهورية من خلال فكرة الالتزام بالتبرع للبنك بمبلغ 120 جنيهًا شهريًا، وهي تكلفة كرتونة الإطعام التي تتكون من «أرز ــ سكر ــ مكرونة ــ بسلة جافة ــ عدس أصفر ــ حلاوة ــ ملح ــ شاى – زيت – معلبات لحوم».

وفى عام 2018 استطاع بنك الطعام المصري من خلال برنامج الإطعام الشهري، توفير الطعام بشكل شهري، لنحو 250 ألف أسرة.

ويوفر بنك الطعام المصري عدة وسائل سهلة للتبرع سواء من خلال الحساب الموحد بجميع البنوك رقم 888777، أو التحصيل من المنازل من خلال الاتصال على رقم 16060، أو التبرع من خلال الموقع الإلكترونى

أو بالتبرع في مواقع بنك الطعام المصري التسويقية الدائمة في: سيتي ستارز، نادي هليوبوليس الرياضي، كايرو فيستيفال سيتي، سيتي سكوير (الرحاب)، داندي مول، نادي الجزيرة الرياضي، هايبر وان (الشيخ زايد)، مول العرب أو بإرسال رسائل قصيرة على 9595 أو بالتبرع من خلال منافذ فوري.