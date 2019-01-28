شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تمت إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الثانية ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية. وأكد يوسف انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الستة والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية.

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