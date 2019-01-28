شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ اعتمد قانون التصالح فى مخالفات البناء على التصوير الجوى؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لماذا اعتمد قانون التصالح فى مخالفات البناء على التصوير الجوى فى 22/7/2017؟ جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان اليوم البند الثامن من المادة الأولى لقانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تنص على أن التصالح لن يكون إلا فى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017.

وقال المستشار عمر مراون، ووزير شئون مجلس النواب، التصوير الجوى الذى تم فى 22/7/2017 قامت به القوات المسلحة بقصد حالات التعدى على الأرضى الزراعية والمملوكة للدولة وتمت الموافقة فى قانون التصالح فى التعدى على أملاك الدولة وفقا لهذا التصوير.

وأضاف مروان، أن الحكومة تتمسك بالتصوير الجوى فى 22/7 /2017، لافتًا إلى أن كل محافظ يرفع تقريرا شهريا عن حالات التعدى بعد هذا التاريخ وهل تم إزالتها أم لا؟.