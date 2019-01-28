شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تحتفى بقوة العلاقات مع مصر بالتزامن مع زيارة ماكرون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدى وزارة الخارجية الفرنسية اهتماما كبيرا، بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر، وتبرز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون فى المجالات المختلفة، حيث نشرت الخارجية الفرنسية، فيديو، لرصد أبرز الجوانب فى العلاقات بين القاهرة وباريس، تجرى فرنسا ومصر حوارا وثيقا لخدمة السلام فى الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن المدارس الـ 14 التى تتبع المنهاج الفرنسى، والمدارس الفرانكوفونية، تضم ما يقرب من 50 ألف طالب، مشيرة إلى أن 2500 طالب مصرى فى فرنسا، وأكدت أن فرنسا ترسل 40 رحلة أثرية كل عام.

وشددت الخارجية الفرنسية، على احتفاء فرنسا ومصر عام 2019، بحيوية علاقاتهما من خلال السنة الثقافية الفرنسية المصرية، بالتزامن مع احتفالات 150 عاما على تدشين قناة السويس فى عام 1869.