الإمام الأكبر: إنشاء "بيت فني" لرعاية قدرات الموهوبين بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عددا من طلاب الأزهر، من مختلف المراحل الدراسية، المشاركين بأعمال فنية وإبداعية متميزة في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشاد بالمهارات الفنية والإبداعية للطلاب، لافتًا إلى اعتزام الأزهر الشريف إنشاء "بيت فني" يتولى رعاية وتطوير قدرات الطلاب الموهبين بالأزهر، وكذلك بحث افتتاح شعبة للتربية الفنية بكليات التربية، بجامعة الأزهر، فضلا عن إقامة شراكات وعلاقات تعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية والفنية، لتدريب الطلاب وصقل مواهبهم وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، مؤكدًا أن الأزهر يعوِّل على هذه المواهب لتبرهن بشكل عملي على دعم الأزهر ورعايته للفنون الجادة والهادفة.

من جهتهم أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بتكريم فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل أكبر حافز لهم لتطوير مهاراتهم، كي يتمكنوا من تمثيل الأزهر ورفع اسمه عاليًا في المحافل المحلية والدولية، وللتأكيد على وسطية منهجه، وأنه يجمع بحق بين علوم الدين والدنيا، وبين العلم المفيد والفن الهادف.

وفي نهاية اللقاء وزع فضيلة الإمام الأكبر شهادات تقدير ومكافأة مالية للطلاب المتميزين، وكذلك للمدرسين المشرفين عليهم.