مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة نقل بـ" توك توك" في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

لقي طفل مصرعه وإصابة آخر، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة نقل، بـ"توك توك"، بسبب السرعة الجنونية، على طريق مدخل مدينة النهضة بمنطقة السلام ثان.

كان قسم شرطة السلام ثانٍ، تلقى إخطارًا من النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة آخر، أثر حادث تصادم بين سيارة نقل و "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الطفل يدعى "زياد. أ"، 16سنة، لقي مصرعه نتيجة السرعة الجنونية لسائق النقل، وأصيب طفل أخر يدعى "عبده".

وقال مصدر أمني لمصراوي، أن سائق النقل، كان متعاطي للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة للتحقيق.