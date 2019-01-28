"عربية مفيمة".. 23 ضابطا في مهمة رسمية للإيقاع بعناصر "الكمين المزيف" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، وقام بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تلقى قسم شرطة الخليفة أكثر من 5 بلاغات مفادها تعرض أصحابها للنصب والسرقة على يد تشكيل عصابي أوهمهم أنه رجال شرطة، حيث تعرض عدد من المبلغين لسرقة مبالغ مالية، وتعرص أحدهم لسرقة سلاحه المرخص.

كما تلقى قسم شرطة البساتين 3 بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات نصب مماثلة من قبل 4 شباب انتحلوا صفة ضباط شرطة.

بالفحص تبين أن 4 متهمين يستقلون سيارة ملاكي بزجاج "فاميه" وبدون لوحات معدنية يقوم من خلالها المتهمين بعمل كمائن مزيفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث ضم 23 ضابطا لفحص البلاغات، وضبط المتهمين قبل ارتكاب جرائم أخرى.