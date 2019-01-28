فيديو.. منحة فرنسية وقرض بقيمة 8 ملايين يورو لدعم الحماية الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم تسهيل ائتمانى مبسط يتضمن قرض بقيمة 6 ملايين يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية ومنحة بملبع 2 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفنى لوزارة المالية. جاء ذلك بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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