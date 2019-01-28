شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 11 شائعة انتشرت فى 6 أيام. وتضمنت الشائعات سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها ورفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس ودمج شعبتي العلمي والأدبي بداية من العام المقبل وإلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين وإزالة جميع عقارات منطقة نزلة السمان لصالح مستثمر عربي ووجود تصدعات وشروخات بكوبرى المطار وفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار ورقة ‏نقدية فئة 500 جنيه وهدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها وغلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية ومنع الأجنبيات المتزوجات من مصريين من حضانة أبنائهن

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 6 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.