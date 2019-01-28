فيديو.. مذكرة تفاهم لتمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بـ 336 مليون يورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، توقيع اتفاق تسهيل ائتمانى مبسط لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة.

ووقعت على الاتفاقية من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى من الجانب المصرى، والجانب الفرنسى السيد بريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

ووقع الجانبين المصرى والفرنسى، مذكرة تفاهم لتمويل أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "ميدان هليوبوليس – مطار القاهرة" بقرض يبلغ قيمته 336 مليون يورو، منهم 286 مليون يورو دعم من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى 50 مليون يورو قرض تجارى، ووقع عليها مع الجانب الفرنسى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.