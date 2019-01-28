شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بمؤتمر ماكرون: الشرطة لا تتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن قوات الشرطة لا تتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو بالقوة، مضيفا: "لا يمكن استخدام المدرعات ضد المتظاهرين، وحق التظاهر يكفله الدستور والقانون".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، لدينا 45 ألف منظمة للمجتمع المدنى فى مصر تقوم بدور مجتمعى رائع ".

وكان الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تقوم بالمدونين ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها، مؤكدا على أن المدونيين يتحدثون بلغة بعيدة عن الواقع الذى نعيشه"، مضيفا: "عندما توفر الدولة حياة كريمة لاكثر من 250 ألف أسرة فإنها تزيل أسباب التطرف والإرهاب"، متابعا: "نعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخى".

وقال الرئيس السيسي: "أنا واقف هنا بإرادة مصرية وإذا غابت ولو الإرادة مش موجودة أتخلى عن موقعى فورا، ولا أقبل أن يكون الرأى العام فى مصر ترفض وجودى وأستمر".