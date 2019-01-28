شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها فى مصر على حرية الرأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن حقوق الانسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها فى مصر على حرية الرأى. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤترم صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، إن منظمات المجتمع المدنى لها دور مهم خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن نستمع إليهم".

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