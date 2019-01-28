فيديو.. المرور تقدم إرشادات لمنع الحوادث أثناء الشبورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت إدارة المرور فيديو، توجه فيه العديد من النصائح لمنع وقوع الحوادث المرورية على الطرق، بسبب نزول الشبورة أثناء فترات الصباح خلال الفترة المقبلة و من تلك التوجيهات : -من الأفضل عدم قيادة السيارات أثناء نزول الشبورة. -تجنب تجاوز السيارات على الطريق. -قم بخفض سرعة السيارة لـ 30 كم /س. -انتبه للإضاءة الخلفية الحمراء للسيارات التى أمامك. -الانتباه للخطوط البيضاء على الطريق لأنها دليلك للسير عليها. -استخدام آليات التنبيه على فترات متقطعة. - افتح جزء من زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار. - تشغيل مكيف سيارتك لمنع تكثيف المياه.

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