شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة الطيران المدنى تنظم ندوة بعنوان " الانتماء والمواطنة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان الانتماء والمواطنة، للكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، بديوان عام الوزارة، حضرها نيابة عن الفريق يونس المصري، وزير الطيران ، رئيس سلطة الطيران المدنى الطيار سامح الحفنى.

شارك فى الندوة اللواء حاتم عاشور ، رئيس قطاع التنمية والموارد البشرية ، والمهندس ياسر عمران ، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة، وشيماء نعيم ، مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للمرأة وعدد كبير من العاملين بقطاع الطيران المدنى.

وتناولت الندوة موضوع الانتماء والمواطنة من منظور التركيز علي أهم الأحداث الخارجية وحجم الأخطار التى تواجه الوطن من خطط لتغيير هوية مواطنيه واشغالهم بأشياء غير هامة لابعادهم عن العدو الحقيقى وحجمه ولقد تتضمنت الندوة عرض فيلمين تسجيليين تخللهما الشرح.











