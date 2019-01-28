فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم وثائق التأمين على الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم وثائق التأمين على الحياة. وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: (ما عليه الفتوى فى دار الإفتاء المصرية أن التأمين على الحياة، أو التأمين عامة بكل أنواعه وصوره جائز شرعا ولا حرمة فيه، وبناء عليه وثائق التأمين على الحياة جائزة، والمال الذى يتحصل عليه الإنسان عند وفاة المُؤمن عليه أو مرضه حلال وهو من قبيل التكافل والتعاون على البر والتقوى، وهو ما حث عليه الإسلام).

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