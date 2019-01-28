شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتعامل مع 1725 مشردا وأطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس الأحد 27 يناير 1725 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأحد مع 33 حالة مشرد و5 أطفال بلا مأوى بإجمالى 38 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 13 حالة منها 11 حالات مشردين و 2 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 6 حالات منهم 3 حالات مشردين و3 اطفال بلا ماؤى يليها البحيرة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 4 حالات مشردين يليها محافظتى الاسماعيلية والفيوم، حيث التعامل بإجمالى 3 حالات مشردين فى كل منهما.

وتتنوع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 18 بطانية و 12 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

