شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكلف وفدًا كنسيًا باستقبال بطريرك السريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة اليوم قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام. وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني وفد كنسي لاستقبال «بطريرك الكنيسة السريانية الشقيقة» ، تكون من أصحاب النيافة:الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على ديرى الأنبا توماس بالخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين والقس أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الاوسط.

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