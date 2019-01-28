قبل افتتاحه.. "بدوي" رئيسًا لقسم زايد الجديد و"صبري" لقسم ثان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة قبيل بدء العمل رسميًا في قسم شرطة أول زايد الجديد.

وشملت الحركة التي أجراها اللواء رضا العمدة مدير المباحث ونائبه اللواء محمد عبد التواب، تولي الرائد سامح بدوي منصب رئيس مباحث القسم الجديد الذي سيحمل اسم" قسم شرطة أول الشيخ زايد" بجوار المستشفى، وتعيين العميد محمد رسلان مأمورا قادما من قسم ثالث أكتوبر.

وتم تصعيد الرائد أحمد صبري رئيس مباحث نقطة الرماية بالهرم، ليشغل منصب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، مع الإبقاء على العميد عمرو حافظ كمأمور للقسم ونائبه أيضا، وتعيين العقيد فيصل مأمورا لقسم ثالث أكتوبر قادمًا من قطاع الجنوب.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن القسم الجديد كان مقرر افتتاحه في عيد الشرطة الـ67، إلا أنه تم تأجيل الافتتاح لبداية الأسبوع القادم.