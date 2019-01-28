"يا عمو بيتحرش بيا".. علقة موت لشاب في شارع فيصل –(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار منطقة فيصل غربي الجيزة، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعدد من الأهالي يعتدون بالضرب على شاب؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة.
ويظهر في الفيديو -الذي لا تتجاوز مدته 35 ثانية- تلقي الشاب وصلة من الضرب المبرح ما بين ركلات ولكمات وبالعصا، وسط تهديد من الفتاة التي التقطت الفيديو بعدم تركه:" يا عمو بيتحرش بيا.. والله ما هسيبك".
وطالب عدد من زوار الصفحة على الفيديو بتسليم الشاب إلى أقرب نقطة شرطة أو التحفظ عليه لحين حضور الشرطة دون تركه.
وبسؤال مصدر بشرطة النجدة في للجيزة، أكد أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بهذا الشأن، مطالبا المواطنين بالاتصال بالنجدة خشية تعرض أي متهم مقبوض عليه لمكروه ومن ثم تعرضهم للمسائلة القانونية.
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