الداخلية تواصل حربها على "السحر والجمال" وتضبط 3 متهمين بحوزتهم "كوكتيل مخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 من العناصر الإجرامية بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة بمنطقة "السحر والجمال".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكاناً لترويج المواد المخدرة.

فقد قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها، حيث أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط "عايد.س"، 44 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات آخرهما قضية مخدرات؛ لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان وحيازته لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي، حال تواجده بطريق الحرية/ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزته ( فرد خرطوش وعدد 3 طلقات نارية من ذات العيار، 1,500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 300 جرام من مخدر الحشيش ، هاتف محمول ، مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تمكنت الحملة من ضبط، "طارق. ج"، 35 سنة، سبق اتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات، و "محمد.م"، 24 سنة، محكوم عليه غيابياً بالحبس سنة في قضية سرقة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان، حال تواجدهما أسفل كوبري 56 دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبحوزتهما (150جرام لمخدر الهيروين، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.