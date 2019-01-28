الداخلية: إحباط تهريب 50 طن ألعاب نارية إلى داخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في توجيه واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد عمليات تهريب البضائع المحظورة، بعدما تمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 50 طن ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على كافة الموانئ والمنافذ الجمركية لضبط كافة جرائم التهريب التي من شأنها الإضرار بأمن واقتصاد البلاد، أفادت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات التجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها (مستلزمات احتفالات) داخل و2 حاوية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء بضائع محظورة ضمن مشمول الرسالة .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتان أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت 50,5 طن تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.