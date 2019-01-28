ضبط عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، اليوم الاثنين، في ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.

كانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر، أفادت قيام "محمد . ذ . ص"، 20 سنة - عاطل- ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، - من العناصر الإجرامية الخطرة-، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 2 قضية سرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علية، وبحوزته "بندقية آلية عيار 7,62×39مم، و10طلقات نارية من ذات العيار"، وكميه من مخدر الهيروين وزنت (150 جرام)، ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.