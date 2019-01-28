3 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بأحقية رئيس نادي الزمالك في الظهور في الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بوقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى للأعلام.

وذكرت الدعوى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة ثلاثة أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بثلاثة أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الجاري، بإيقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى ان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندا من القانون، ضاربا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذي تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب وأنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة أياً كانت عليه دون استئذان المجلس.

واضافت الدعوى أن قرار "الاعلى للإعلام" جاء مخالفا للدستور ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.